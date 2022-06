Résultat de la législative à Châtillon-sur-Chalaronne : en direct

17:17 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Châtillon-sur-Chalaronne ?

La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans le même temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. Ces dynamiques des dernières heures se répéteront sans doute sur les législatives à Châtillon-sur-Chalaronne au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Châtillon-sur-Chalaronne avec 30,69% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait deuxième à 27,57%, devant Jean-Luc Mélenchon à 11,35% et Éric Zemmour à 9,5%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.