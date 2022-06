19:40 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Châtillon-sur-Thouet ?

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 13,3% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Châtillon-sur-Thouet le 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,22% et 2,1% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 18,62% à Châtillon-sur-Thouet pour ce premier tour.