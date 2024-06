Résultat des législatives à Chef-Boutonne : l'élection 2024 en direct

12:06 - Participation aux dernières législatives à Chef-Boutonne : les chiffres clés

À Chef-Boutonne, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,49% au premier tour et seulement 56,53% au second tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 715 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 28,73% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 29,15% au premier tour.