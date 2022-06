Résultat des législatives à Chef-Boutonne - Election 2022 (79110) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Chef-Boutonne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Chef-Boutonne. Dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres, les 1723 électeurs de Chef-Boutonne ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Delphine Batho a accumulé 30% des suffrages. Elle ressort devant Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carine Revers (Rassemblement National) qui captent dans l'ordre 25% et 20% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 50% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription. Reste encore à déterminer si les électeurs des 131 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription des Deux-Sèvres voteront comme ceux de Chef-Boutonne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chef-Boutonne Delphine Batho Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,38% 29,95% Cécilia Rochefort Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,08% 24,76% Carine Revers Rassemblement National 19,42% 20,41% Gaël Joseph Divers gauche 7,27% 6,40% Emilie Baudrez Les Républicains 6,34% 12,56% Roland Sainty Reconquête ! 2,89% 3,62% Valérie Dupuy Droite souverainiste 1,56% 1,81% Roger Gorizzutti Divers extrême gauche 1,06% 0,48% Participation au scrutin Circonscription Chef-Boutonne Taux de participation 50,17% 49,51% Taux d'abstention 49,83% 50,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 2,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,70% Nombre de votants 49 319 853

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chef-Boutonne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Du côté de la gauche, les 19,0% de Mélenchon à Chef-Boutonne font saliver Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Chef-Boutonne comme dans toute la France. Le candidat LFI avait atteint 19,0% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les reports des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,05% et 2,54% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 24,59% à Chef-Boutonne pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Chef-Boutonne ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Chef-Boutonne dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Lors de la présidentielle, à Chef-Boutonne, Emmanuel Macron avait pu grimper à meilleure place au premier round de la présidentielle avec 29,18% des voix, devant Marine Le Pen à 26,38%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 19,0% et Valérie Pécresse à 4,83%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Chef-Boutonne reste la participation Le taux d'abstention constituera l'un des critères importants du scrutin législatif à Chef-Boutonne. La peur d'une reprise de la pandémie de coronavirus serait par exemple capable d'inciter les citoyens de Chef-Boutonne à rester chez eux. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,73% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 29,15% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Chef-Boutonne quels étaient les chiffres de la participation à Chef-Boutonne en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 52,09% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Chef-Boutonne, contre une abstention de 47,27% au dernier round. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Chef-Boutonne La ville de Chef-Boutonne ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 8 candidats se présentent pour cette élection législative à Chef-Boutonne soit un peu moins que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures dans cet espace.

Quelle sera l'issue des élections législatives à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le président français sera-t-il capable de remporter une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 29.18% des votes au premier tour à Chef-Boutonne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 26.38% et 19.00% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Chef-Boutonne avec 54.13% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 45.87% des suffrages.