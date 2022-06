Résultat de la législative à Cheny : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez vivre le second tour des législatives à Cheny, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Sont en lice les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

La candidature Rassemblement National a engrangé 40,27% des votes lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Elle est arrivée devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent respectivement 26,24% et 16,44% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Les inscrits sur les listes électorales de Cheny ( Yonne ) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 37% des suffrages au premier tour à Cheny, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le fondateur du parti La France Insoumise et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 20% et 20% des voix. Le choix des votants de Cheny était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (56% des voix), cédant ainsi 44% des suffrages à Emmanuel Macron. Les administrés de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?