Résultat de la législative à Cherves-Richemont : 2e tour en direct

Grâce à 26,6% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Cherves-Richemont au soir du 1er round des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National obtiennent dans l'ordre 21,25% et 21,02% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.

13:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Cherves-Richemont ?

Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round, six points de plus qu'au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des élections législatives ? Cinq années plus tôt, pendant les législatives, 1883 personnes en capacité de voter à Cherves-Richemont avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,03%), contre un taux de participation de 39,88% pour le second tour.