Résultat des législatives 2024 à Saint-Même-les-Carrières (16720) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Saint-Même-les-Carrières, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections est celle du résultat de la gauche après la création du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a récolté plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Même-les-Carrières, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,59% des votes dans la commune. Une poussée à compléter néanmoins avec les 24,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Saint-Même-les-Carrières Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Même-les-Carrières semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi très observé à l'échelle locale pour le second tour de cette législative. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a une chance de l'emporter. Lors des législatives à l'époque, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Saint-Même-les-Carrières, obtenant 23,97% des suffrages sur place, contre 33,88% pour Sandra Marsaud (La République en Marche). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Sandra Marsaud (La République en Marche) au sommet localement, avec 56,48%, devant son adversaire Rassemblement National à 43,52%.

20:05 - Quel verdict à Saint-Même-les-Carrières pour le RN aux législatives 2024 ? Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) a obtenu 40,04% des suffrages à Saint-Même-les-Carrières dimanche 30 juin, pour le premier round des législatives. Un score qui lui a permis de précéder Sandra Marsaud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Carole Ballu (Union de la gauche) avec 29,7% et 21,59% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Barthélemy Martin accumulant cette fois 38,91%, devant Sandra Marsaud avec 27,39% et Carole Ballu avec 20,34%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Même-les-Carrières ? L'étude des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Même-les-Carrières était de 32,45%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 49,4% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Même-les-Carrières, à comparer avec un taux d'abstention de 45,33% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle baisser au second tour des législatives 2024 à Saint-Même-les-Carrières ? L'abstention constitue l'une des clés de ces législatives. Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Même-les-Carrières s'élevait à 67,55%. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,48% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 77,61% au premier tour, c'est-à-dire 631 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,73% au premier tour et 49,08% au deuxième tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Même-les-Carrières.

17:29 - Élections législatives à Saint-Même-les-Carrières : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Saint-Même-les-Carrières, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 1 024 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 96 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 642 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (75,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,0% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 38,66% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 808,76 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Même-les-Carrières, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, se joignent aux objectifs français.