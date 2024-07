Résultat des législatives 2024 à Cognac : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à Cognac : une analyse socio-démographique

A la mi-journée des élections législatives, Cognac apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 18 448 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 603 entreprises, Cognac se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (70,81%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 739 personnes (3,97%) apporte une richesse culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, près de 47,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1311,65 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Cognac, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.