Résultat des législatives 2024 à Segonzac (16130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Segonzac, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages obtenus au niveau national sont un premier indicateur. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 13,62% des votes à Segonzac. Un chiffre en baisse en comparaison des 14,15% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Segonzac compte parmi les rares secteurs où l'extrême droite n'a pas avancé ces 2 dernières années Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Segonzac semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le score de la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections des députés à l'échelle locale. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être la possibilité de gagner. Aux législatives à l'époque à Segonzac, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 21,38% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 31,23% pour Sandra Marsaud (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,37%). Sandra Marsaud s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel score à Segonzac pour le RN aux législatives 2024 ? A l'occasion du 1er round des législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Segonzac ont plébiscité Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 44,35% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de précéder Sandra Marsaud (Ensemble !) et Carole Ballu (Union de la gauche) avec 31,88% et 13,62% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Barthélemy Martin rassemblant cette fois 38,91%, devant Sandra Marsaud avec 27,39% et Carole Ballu avec 20,34%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Segonzac ? L'analyse des scrutins électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Le premier tour des législatives 2024 à Segonzac a connu un pourcentage d'abstention de 35,33%, plus bas que celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, parmi les 1 646 inscrits sur les listes électorales à Segonzac, 52,55% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 55,95% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Segonzac ? À Segonzac, l'un des critères clés de ces élections législatives 2024 est le taux de participation. Le taux de participation à Segonzac était de 64,67% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 41,15% au premier tour. Au second tour, 41,22% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 70,43% des personnes en âge de voter dans la localité avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 72,13% au second tour, ce qui représentait 1 170 personnes. Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Segonzac ?

17:29 - Segonzac : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des législatives à Segonzac comme dans toute la France. Avec ses 8,29% d'agriculteurs pour 2 077 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 174 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 237 foyers fiscaux. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 32,23% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 37,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,04%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2211,77 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Finalement, Segonzac incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.