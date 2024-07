Résultat des législatives 2024 à Chalais (16210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la gauche à Chalais ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois a accumulé les points du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau de la France, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Chalais, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 22,01% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas progressé à Chalais ces 2 dernières années La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Chalais semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Le parti présidentielle gagnant aux dernières législatives à Chalais Le nombre d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections législatives 2024 au niveau local. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives avaient en revanche offert un très gros départ pour le Rassemblement national à l'époque à Chalais. On retrouvait en effet Marceau Rappasse devant ses concurrents au premier tour, avec 26,80% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Sandra Marsaud (La République en Marche) chez les électeurs avec 50,27%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,73%.

20:05 - Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 42,21% à Chalais aux législatives Dimanche 30 juin, les électeurs de Chalais ont placé en tête Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 42,21% des voix. Sandra Marsaud (Ensemble !) glanait 24,2%. A la troisième place, Carole Ballu (Union de la gauche) récupérait 22,01% des votants. Barthélemy Martin était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Charente dans son ensemble, avec cette fois 38,91%, devant Sandra Marsaud avec 27,39% et Carole Ballu avec 20,34%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Chalais lors des derniers scrutins Au fil des dernières années, les 1 821 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Comme précisé dans la précédente publication, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives à Chalais était de 36,81%, plus bas de 12 points que celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 48,2% des inscrits sur les listes électorales de Chalais, contre une abstention de 47,9% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du second tour des législatives à Chalais ? Le taux d'abstention est indiscutablement l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024. L'abstention était de 36,81% à Chalais lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,68% au premier tour. Au deuxième tour, 50,24% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Chalais ce soir ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 237 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 27,89% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 28,46% au second tour. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Chalais ?

17:29 - Analyse démographique des législatives à Chalais Quel portrait faire de Chalais, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 230 logements pour 1 791 habitants, la densité de la commune est de 101 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 224 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 242 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (56,18%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,06% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 21,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 231,02 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chalais manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.