Résultat des législatives 2024 à Salles-d'Angles (16130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur qui vont se rabattre les supporters du Front populaire à Salles-d'Angles ? Avec plus de 28% des votes à l'échelle de la France à l'issue du 1er tour des législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN au second tour. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,75% des votes à Salles-d'Angles. Une percée à affiner néanmoins avec les 14,71% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,48% pour Yannick Jadot, 2,33% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le RN n'a pas avancé à Salles-d'Angles L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'on a vu un peu plus de 14 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Salles-d'Angles semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Le parti présidentielle vainqueur aux dernières législatives à Salles-d'Angles A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera ainsi très observé. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Salles-d'Angles, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Salles-d'Angles, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,94% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,66% pour Sandra Marsaud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 60,36%. Sandra Marsaud remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 35,9% à Salles-d'Angles aux législatives Lors du 1er tour de la législative dimanche 30 juin, les citoyens de Salles-d'Angles ont plébiscité Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 35,9% des votes. Sandra Marsaud (Ensemble !) et Carole Ballu (Union de la gauche) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 34,43% et 15,75% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Barthélemy Martin accumulant cette fois 38,91%, devant Sandra Marsaud avec 27,39% et Carole Ballu avec 20,34%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Salles-d'Angles ? L'analyse des élections passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Le 1er tour des législatives 2024 à Salles-d'Angles a connu une participation de 73,63%, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 56,09% des personnes en capacité de participer à une élection à Salles-d'Angles avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 60,36% pour les européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Salles-d'Angles ? La participation est indéniablement l'une des clés des élections législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 26,37% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,81% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 18,09% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,58% au premier tour et 47,47% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Salles-d'Angles aujourd'hui ? La volonté de faire valoir ses droits est en mesure d'impacter le taux de participation à Salles-d'Angles (16130).

17:29 - Les données démographiques de Salles-d'Angles révèlent les tendances électorales Dans les rues de Salles-d'Angles, le scrutin est en cours. Avec ses 8,32% d'agriculteurs pour 1 011 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 111 entreprises, Salles-d'Angles est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,71%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 36,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 705,06 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Salles-d'Angles écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.