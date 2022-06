Résultat de la législative à Chevaigné : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Chevaigné sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Chevaigné. En direct 18:41 - Le bloc Insoumis a culminé en tête dimanche dernier à Chevaigné Avec un score de 40,5% des suffrages au 1er tour à Chevaigné, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième round des élections législatives. Son représentant a donc une certaine envergure ce dimanche. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 25,6%, 11,8%, 2,01% et 1,27% il y a deux mois. Soit un potentiel de 40,68% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC dans la commune. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée pour le premier tour D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone masquent cependant des réalités locales complexes, comme par exemple à Chevaigné. Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round, les électeurs de Chevaigné ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 40,5% des bulletins de vote. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 40,5% des voix. Quant à elle, la candidature Rassemblement National récupère 7,5% des suffrages. 13:30 - À Chevaigné, la grande inconnue de ces législatives reste la participation Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Le week-end dernier, 43,09% des électeurs inscrits à Chevaigné avaient boudé les urnes. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1801 personnes en âge de voter dans la ville, 16,38% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,49% au premier tour. 10:30 - Le second tour des élections législatives 2022 a lieu à Chevaigné Ces élections législatives 2022 sont donc relancées à Chevaigné, avec le 2ème volet en cours depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les qualifiés restant pour devenir député. Les 1801 inscrits de Chevaigné ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Chevaigné - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Chevaigné aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Hélène Mocquard Nouvelle union populaire écologique et sociale Thierry Benoit Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Chevaigné - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Chevaigné

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chevaigné Thierry Benoit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 46,88% 40,50% Hélène Mocquard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 40,50% Gilles Pennelle Rassemblement National 16,60% 7,50% Tangi Marion Les Républicains 3,98% 2,30% Emilie Bechadergue Reconquête ! 2,10% 1,50% Ludovic Hubert Divers extrême gauche 1,14% 1,90% Adrien Aubrée Ecologistes 1,09% 1,50% Dominique André Droite souverainiste 1,06% 1,90% Nolwenn Floch Divers 0,81% 1,00% Maricela Murgeanu Régionaliste 0,71% 1,40% Participation au scrutin Circonscription Chevaigné Taux de participation 52,08% 56,91% Taux d'abstention 47,92% 43,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68% 2,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71% 0,19% Nombre de votants 47 018 1 029

Législatives 2022 à Chevaigné : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Chevaigné (35250) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36% des votes au premier tour à Chevaigné, devant Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Le fondateur de "La France Insoumise" et le candidat du pôle écologiste avaient obtenu 26% et 12% des votes. Le choix des votants de Chevaigné était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (80% des votes), cédant par conséquent à Marine Le Pen 20% des suffrages. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?