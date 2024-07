Résultat des législatives 2024 à Bazouges-la-Pérouse (35560) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Bazouges-la-Pérouse, qui va raffler les voix de la gauche ? Combien va faire le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins affichés au niveau de l'Hexagone sont encourageants. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,75% des voix à Bazouges-la-Pérouse. Un chiffre qui a stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (24,17%).

20:58 - Le RN favori à Bazouges-la-Pérouse pour les législatives ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. La progression du RN se montre déjà forte à Bazouges-la-Pérouse entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (19,52%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (33,47%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. De quoi annoncer une implantation solide du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Ensemble gagnant aux législatives il y a deux ans à Bazouges-la-Pérouse Le verdict de l'élection de 2022 apparaît aussi comme un indice précieux au moment de ce second tour du 7 juillet. Avec 45,29% à Bazouges-la-Pérouse, le binôme Ensemble ! Avait également été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Bazouges-la-Pérouse choisira d'ailleurs Thierry Benoit au second tour, finalement à la première place localement avec 60,29%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,71%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Bazouges-la-Pérouse ? Grâce à 39,25% des voix, Thierry Benoit (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Bazouges-la-Pérouse, dimanche 30 juin dernier au soir du premier round des législatives. En 2e position, Tangi Marion (Rassemblement National) recevait 33,47%. De son côté, Elsa Lafaye (Front populaire) récupérait 24,75% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Thierry Benoit accumulant cette fois 41,81%, devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Bazouges-la-Pérouse ? Au fil des dernières années, les 1 893 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, 72,68% des électeurs de Bazouges-la-Pérouse ont voté lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 54,08% au sein de Bazouges-la-Pérouse (35), à comparer avec un taux de participation de 53,56% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Bazouges-la-Pérouse, la grande inconnue de ces législatives 2024 demeure la participation À Bazouges-la-Pérouse, la participation est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Bazouges-la-Pérouse s'élevait à 72,68%. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 378 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 78,63% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,97% au premier tour, soit 1 102 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 56,26% au premier tour. Au second tour, 52,49% des votants ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Bazouges-la-Pérouse : ce qu'il faut retenir Quelle influence les électeurs de Bazouges-la-Pérouse exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 10,42% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 40,59% de population active et une densité de population de 30 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Avec ses 9,19% d'agriculteurs pour 1 863 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,91%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,34%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bazouges-la-Pérouse mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,54% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.