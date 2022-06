Résultat de la législative à Chevrières : 2e tour en direct

18:44 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes dimanche dernier dans la ville ?

Les inscrits de Chevrières avaient livré 15,29% de leurs suffrages au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche il y a une semaine, pour la première étape de l'élection législative. Mais ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,08%, 1,69%, 0,53% et 1,96% il y a deux mois. Ce sont donc 18,26% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Chevrières.