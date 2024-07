Résultat des législatives 2024 au Meux (60880) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se porter les supporters de la gauche au Meux ? L'autre incertitude qui entoure ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a rassemblé 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 19,81% des suffrages au Meux. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 23,14% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - La fulgurante évolution du Rassemblement national au Meux en 2 ans Le nombre de votes en faveur du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 19 points au Meux entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur au Meux ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Au Meux, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le Rassemblement national se hissait déjà en pôle position au Meux lors des législatives à l'époque. C'est en effet Myriam Lamzoudi qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 26,02% dans la commune. Pierre Vatin (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,93%, devant son adversaire Rassemblement National à 41,07%.

20:05 - Quel résultat au Meux pour le RN aux législatives ? Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) a rassemblé 45,38% des suffrages au Meux le 30 juin 2024, au soir du 1er round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Etienne Diot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Bertrand Brassens (Union de la gauche) avec 20,59% et 19,81% des votants. C'est aussi Frédéric Pierre Vos qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen au Meux au niveau de la participation ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Au Meux, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 était de 70,23%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 57,01% des électeurs du Meux avaient effectivement participé au vote, contre une participation de 54,34% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - Au Meux, la participation va-t-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives ? Au Meux, le taux de participation est indéniablement l'un des critères principaux du scrutin législatif. Dans la commune, 70,23% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,37% au premier tour. Au second tour, 48,2% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation au Meux aujourd'hui ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 79,58% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,09% au deuxième tour, soit 1 343 personnes.

17:29 - Élections législatives au Meux : un éclairage démographique Dans la ville du Meux, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 6,75% et une densité de population de 282 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,69%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 844 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,56%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,75%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Meux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,45% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.