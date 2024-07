Résultat des législatives 2024 à Tracy-le-Mont (60170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se porter les 18,52% de la gauche à Tracy-le-Mont ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier élément de réponse : le bloc a obtenu plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,52% des voix à Tracy-le-Mont. Un score en baisse en comparaison des 23,83% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Tracy-le-Mont Le résultat des législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Pierre Vatin (Les Républicains) en avance lors des législatives il y a deux ans à Tracy-le-Mont Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Tracy-le-Mont, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Tracy-le-Mont, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,67% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 29,50% pour Pierre Vatin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 58,03%. Pierre Vatin s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 48,42% pour le RN à Tracy-le-Mont aux élections législatives Grâce à 48,42% des voix, Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) a pris les devants à Tracy-le-Mont, le 30 juin dernier pour le premier round de l'élection législative. Pierre Vatin (Les Républicains) ramassait 18,99%. Enfin, Bertrand Brassens (Nouveau Front populaire) décrochait 18,52% des votants. C'est aussi Frédéric Pierre Vos qui arrivait en tête dans la 5ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Tracy-le-Mont ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut également analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Tracy-le-Mont a atteint 32,66%, en dessous de 13 points de celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 45,46% des personnes en âge de voter à Tracy-le-Mont avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 45,26% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Tracy-le-Mont, la participation était de 67,34% lors du premier round des élections législatives 2024 Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Tracy-le-Mont, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à Tracy-le-Mont pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 67,34%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 74,22% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 75,1% au premier tour, soit 944 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,29% au premier tour. Au second tour, 41,62% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Tracy-le-Mont aujourd'hui ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français est notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Tracy-le-Mont (60170).

17:29 - Tracy-le-Mont : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population de Tracy-le-Mont peut-elle affecter le résultat des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,24%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (86,04%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,24%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 608 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,62%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,83%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Tracy-le-Mont mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,76% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.