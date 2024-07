Résultat des législatives 2024 à Pierrefonds (60350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quel verdict pour le Front populaire au terme de ces élections législatives 2024 ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins affichés au niveau national sont un premier indice. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Pierrefonds, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 23,83% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 26,48% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 19 points grapillés en 2 ans par le RN à Pierrefonds La montée du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Pierrefonds entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. De quoi prévoir une implantation durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Pierrefonds, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Avec 15,05% à Pierrefonds, le RN avait été en revanche distancé par les 26,48% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives à l'époque. A l'issue du second round,c'est en revanche Pierre Vatin (Les Républicains) qui remportera le plus de voix, avec 72,81% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Rassemblement National à 27,19%.

20:05 - Quel verdict à Pierrefonds pour le RN aux législatives 2024 ? D'après les toutes dernières projections publiées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. Le camp de gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il faut bien évidemment prendre en compte les caractéristiques de chaque territoire. A l'occasion du premier round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Pierrefonds ont plébiscité Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National), qui a raflé 34,64% des votes. En 2e place, Bertrand Brassens (Union de la gauche) ramassait 23,83%. A la 3e place, Etienne Diot (Ensemble !) décrochait 21,09% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Frédéric Pierre Vos rassemblant cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Pierrefonds : quelle évolution ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Pierrefonds a atteint 76,55%, surpassant celle des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 64,06% des personnes en capacité de voter à Pierrefonds avaient en effet pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 54,6% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Pierrefonds lors du deuxième tour des législatives ? À Pierrefonds, l'une des clés des élections législatives 2024 est à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 23,45%. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 233 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,36% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 16,23% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,91% au premier tour. Au second tour, 43,84% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Pierrefonds ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Pierrefonds : ce qu'il faut savoir Quelle influence les habitants de Pierrefonds exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,35%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (24,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 705 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,40%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,1%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,09% à Pierrefonds, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.