Résultat des législatives 2024 à Cuise-la-Motte (60350) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Cuise-la-Motte, qui vont choisir les électeurs de gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va forcément influencer ce 2e tour. Premier indice : le bloc a rassemblé 28,06% des voix au niveau du pays dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,25% des votes à Cuise-la-Motte. Un score à comparer néanmoins avec les 17,02% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN a vivement avancé à Cuise-la-Motte en 2 ans La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Cuise-la-Motte entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Cuise-la-Motte ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi le grand sujet pour le second tour de ces législatives 2024, à l'échelle locale. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Cuise-la-Motte, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 18,97% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 40,73% pour Pierre Vatin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (68,71%). Pierre Vatin remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel verdict à Cuise-la-Motte pour le RN aux élections législatives ? Avec 40,6% des voix, Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) a pris la tête à Cuise-la-Motte, le 30 juin au soir du premier round des législatives. Pierre Vatin (Les Républicains) décrochait 27,07%. Bertrand Brassens (Front populaire) décrochait 20,25% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Frédéric Pierre Vos accumulant cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est la participation à Cuise-la-Motte ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? À Cuise-la-Motte, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 36,44%, inférieur à celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 561 inscrits sur les listes électorales à Cuise-la-Motte, 51,12% avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,56% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au second tour à Cuise-la-Motte ? Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Cuise-la-Motte, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Cuise-la-Motte était de 36,44%. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 564 personnes en âge de voter dans la localité, 28,01% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 27,43% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,31% au premier tour. Au deuxième tour, 54,85% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le moral des ménages sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Cuise-la-Motte (60350).

17:29 - Cuise-la-Motte : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cuise-la-Motte, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 161 habitants répartis dans 967 logements, cette commune présente une densité de 213 hab/km². Ses 115 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la commune, 18,47% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 23,24% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 26,46% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,87%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2278,62 euros par mois. À Cuise-la-Motte, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.