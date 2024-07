Résultat des législatives 2024 à Saint-Sauveur (60320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche plus haut à Saint-Sauveur en comparaison de la Nupes Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,95% des voix à Saint-Sauveur. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 17,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Saint-Sauveur Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement 2024, localement. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Saint-Sauveur entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. On ne peut donc pas exclure, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Saint-Sauveur, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très observé. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de gagner l'élection localement. A l'époque pour les législatives, le RN tirait déjà son épingle du jeu à Saint-Sauveur. Dans la commune, c'est Myriam Lamzoudi qui démarrait en pôle position au premier tour avec 31,36%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Pierre Vatin (Les Républicains) chez les électeurs avec 51,09%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,91%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Saint-Sauveur Selon les dernières projections rendues publiques juste avant le second tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Nouveau Front populaire devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités de chaque territoire. Le 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Sauveur ont placé en tête Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 48,73% des suffrages. En 2e place, Bertrand Brassens (Union de la gauche) glanait 20,95%. De son côté, Pierre Vatin (Les Républicains) recevait 14,7% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Oise, Frédéric Pierre Vos glanant cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - Saint-Sauveur : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? Dimanche dernier, 32,32% des électeurs de Saint-Sauveur se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 12 points à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 44,05% des électeurs de Saint-Sauveur. L'abstention était de 48,1% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - L'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Saint-Sauveur reste la participation L'un des facteurs importants des élections législatives est incontestablement le niveau de participation. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Sauveur s'élevait à 67,68%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 275 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,59% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 79,67% au second tour, c'est-à-dire 1 015 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,12% au premier tour et 46,68% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Sauveur ? Les jeunes générations expriment la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Saint-Sauveur ?

17:29 - Saint-Sauveur aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Saint-Sauveur peut-elle influencer le résultat des législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 20,12% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 23,52% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,9%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 641 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,52%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,85%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Sauveur mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,25% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.