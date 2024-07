Résultat des législatives 2024 à Trosly-Breuil (60350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se porter les supporters du Front populaire à Trosly-Breuil ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va forcément donner une des directions de ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a récolté plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Trosly-Breuil, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,29% des votes dans la localité. Une performance à affiner néanmoins avec les 18,31% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Trosly-Breuil Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. La progression du parti, qui se monte déjà à 19 points à Trosly-Breuil entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Trosly-Breuil ? Le nombre de votes du RN sera en conséquence scruté à la loupe à l'échelle locale pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être ses chances de l'emporter. Lors des dernières législatives à Trosly-Breuil, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 19,87% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 33,77% pour Pierre Vatin (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 67,43%. Pierre Vatin conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Trosly-Breuil ? Selon les projections des sondeurs rendues publiques jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella pourrait gagner moins de 250 députés au terme des législatives. Le camp de gauche devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes électorales des territoires. Pour le premier tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Trosly-Breuil ont plébiscité Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 38,21% des voix. En deuxième position, Pierre Vatin (Les Républicains) décrochait 27,41%. Enfin, Bertrand Brassens (Front populaire) captait 17,29% des électeurs. C'est aussi Frédéric Pierre Vos qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - Elections à Trosly-Breuil : quelles conclusions tirer de la participation ? L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Le 30 juin dernier, 28,89% des électeurs de Trosly-Breuil se sont abstenus au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 43,19% des électeurs de Trosly-Breuil avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 44,24% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Trosly-Breuil ? L'abstention constitue l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Trosly-Breuil était de 71,11% pour le premier tour des élections législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,26% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 77,58% au second tour, ce qui représentait 1 128 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,57% au premier tour. Au second tour, 50,82% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Trosly-Breuil ? La question des retraites et l'insécurité seraient susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Trosly-Breuil.

17:29 - Comprendre l'électorat de Trosly-Breuil : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième round des élections législatives à Trosly-Breuil comme partout. Avec ses 2 035 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 94 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (80,89%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,76%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2322,27 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, à Trosly-Breuil, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.