Résultat des législatives 2024 à Crépy-en-Valois : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Crépy-en-Valois : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Crépy-en-Valois se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 14 217 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 888 entreprises, Crépy-en-Valois est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (79,18%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 797 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Au sein de cette mosaïque sociale, 42,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 848,12 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Finalement, Crépy-en-Valois incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.