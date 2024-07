Résultat des législatives 2024 à Remy (60190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Remy ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire au premier tour des législatives à Remy. On trouvait un binôme Rassemblement National en pôle position au premier tour, avec 45,72 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Pierre Vatin (Les Républicains) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Remy en 2 ans La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà récupéré 25 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Remy ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être des chances de gagner. A l'époque, aux législatives, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de Remy, récoltant 20,2% des votes sur place, contre 23,15% pour Etienne Diot (La République en Marche). Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Pierre Vatin (Les Républicains) au sommet localement, avec 60,70%, devant son adversaire Rassemblement National à 39,30%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) a enregistré 45,72% des voix à Remy dimanche 30 juin 2024, lors du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Pierre Vatin (Les Républicains) et Etienne Diot (Majorité présidentielle) avec respectivement 19,52% et 16,01% des électeurs. Frédéric Pierre Vos était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - Scrutins à Remy : quelles conclusions tirer de l'abstention ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Remy a connu une participation de 65,37%, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 1 416 personnes aptes à participer à une élection à Remy avaient en effet pris part à l'élection (soit 53,18%), contre une participation de 54,71% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Remy ? L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de votants à Remy pour le 1er tour des législatives 2024 était de 65,37%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 429 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,58% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,51% au deuxième tour, ce qui représentait 1 110 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,36% au premier tour et 41,75% au second tour. Quelle sera la participation à Remy aujourd'hui ?

17:29 - Remy : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues de Remy, les élections sont en cours. Avec ses 1 973 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 90 entreprises, Remy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,71% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,61% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 35,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 523,72 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, à Remy, les problématiques locales se mêlent aux défis français.