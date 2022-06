Résultat de la législative à Chevry-Cossigny : en direct

En direct

19:23 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Chevry-Cossigny ? Les inscrits de Chevry-Cossigny avaient concédé 17,44% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première manche de la présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,44% et 0,73% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 24,61% à Chevry-Cossigny pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Chevry-Cossigny ? Avec 28,26% des votes exprimés, à Chevry-Cossigny, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 27,44%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,44% et Éric Zemmour à 8,08%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute ce décor lors des législatives dans la commune. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Chevry-Cossigny À Chevry-Cossigny, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 887 personnes en âge de voter dans la commune, 74,0% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,94% au premier tour, soit 2 250 personnes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à tempérer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Chevry-Cossigny (77173).

11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter à l'occasion des élections législatives 2022 à Chevry-Cossigny ? Au cours des consultations politiques antérieures, les 3 979 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, parmi les 2 858 inscrits sur les listes électorales à Chevry-Cossigny, 63,4% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 55,56% au deuxième round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.