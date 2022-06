Résultat des législatives à Chuzelles - Election 2022 (38200) [PUBLIE]

12/06/22 21:15

Le résultat de la législative 2022 à Chuzelles est tombé. À Chuzelles, les 1810 habitants inscrits dans la 8ème circonscription de l'Isère ont opté pour la candidature Rassemblement National. Dans la ville, Benoit Auguste a collecté 26% des voix. Il est suivi par Caroline Abadie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Quentin Dogon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 26% et 20% des suffrages. Le niveau de l'abstention s'établit à 46% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription de l'Isère dépendra de la conduite des électeurs des 34 autres communes qui la composent.

L'un des critères clés des élections législatives sera immanquablement le niveau de participation à Chuzelles. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,77% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 18,22% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières seraient capables de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Chuzelles (38200).

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,82% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Chuzelles le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,61% et 2,25% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,86% à gauche, sans compter les voix Mélenchon.

Les citoyens de Chuzelles prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,7% des votes au premier tour à Chuzelles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 28,2% et 13,8% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 55,1% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 44,9% des voix. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?