Résultat de la législative à Ciboure : en direct

12/06/22 10:59

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ciboure sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:59 - A quelle heure se terminent les législatives à Ciboure ? Les résultats de l'élection législative 2022 à Ciboure vont théoriquement être connus peu de temps après la fermeture des 6 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra rapidement qui des 12 candidats se qualifie au deuxième tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Ciboure

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ciboure comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Tom Dubois--Robin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Jouvet Divers centre Peio Dufau Régionaliste Bertrand Soubelet Divers droite Fabrice Sébastien Bach Les Républicains Kévin Briolais Ecologistes Marielle Goitschel Divers Christiane Néel Reconquête ! Jacqueline Uhart Divers extrême gauche Mathis Tenneson Divers centre Vincent Bru Ensemble ! (Majorité présidentielle) Monique Becker Rassemblement National

Législatives 2022 à Ciboure : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30% des voix au premier tour à Ciboure. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19% et 14% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Ciboure avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 69% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 31% des voix. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Ciboure (64500) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.