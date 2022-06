Résultat de la législative à Cocheren : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Cocheren dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cocheren sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cocheren. En direct 17:26 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Cocheren ? Avec 35,86% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Cocheren le 12 juin dernier pour le premier round des législatives. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 16,74% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 15,95% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Cocheren, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure l'abstention Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Le week-end dernier, 61,67% des inscrits sur les listes électorales de Cocheren avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2337 personnes en âge de voter dans la commune, 73,03% étaient allées voter. Le taux de participation était de 73,77% au premier tour, ce qui représentait 1724 personnes. 10:30 - C'est reparti à Cocheren ! Les données clés des législatives 2022 Si jamais vous manquez encore de certitudes sur les prétendants finalistes de ce deuxième round dans l'unique circonscription de Cocheren, prenez le temps de réfléchir. Les 3 bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Cocheren - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cocheren aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Kévin Pfeffer Rassemblement National Christophe Arend Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Cocheren - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cocheren

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cocheren Kévin Pfeffer (Ballotage) Rassemblement National 30,58% 35,86% Christophe Arend (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,13% 15,95% Jonathan Outomuro Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,32% 16,74% Marc Friedrich Les Républicains 9,78% 11,99% Eric Diligent Reconquête ! 4,69% 5,09% Florian Philippot Droite souverainiste 4,62% 5,88% Anthony Thiel Divers gauche 2,99% 3,39% Monique Greff Ostermann Divers 2,48% 1,24% Abdel Askal Divers gauche 2,28% 0,34% Lola Legrand Divers extrême gauche 1,23% 1,92% Christophe Mouynet Divers 1,06% 1,02% Ludovic Massing Divers 0,50% 0,34% Saliha Aït Divers gauche 0,34% 0,23% Participation au scrutin Circonscription Cocheren Taux de participation 35,39% 38,33% Taux d'abstention 64,61% 61,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,67% Nombre de votants 23 673 898

Le résultat de la législative 2022 à Cocheren est à présent connu. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de votes auprès des 2343 citoyens de Cocheren votant dans la 6ème circonscription de la Moselle. La participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 6ème circonscription de la Moselle s'élève à 38%, ce qui représente 898 votants. Kévin Pfeffer a recueilli 36% des votes. Jonathan Outomuro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christophe Arend (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec 17% et 16% des votes. Les électeurs des 30 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Cocheren ?

Législatives 2022 à Cocheren : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 44% des suffrages au premier tour à Cocheren, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui joua le rôle de 3e homme lors de la présidentielle de 2022 et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 17% et 15% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Cocheren gratifiée de 69% des suffrages, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 31% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Cocheren (57) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022.