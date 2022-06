Résultat de la législative à Cognac : en direct

12/06/22 17:08

10 candidats se présentent dans la circonscription de Cognac aujourd'hui, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau de prétendants dans la moyenne du reste du pays. Et les 12524 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 13 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce 1er tour de piste.

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 19 062 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 61,83% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Cognac, contre un taux d'abstention de 54,16% pour le second tour.

À Cognac, l'une des clés de ces élections législatives sera la participation. Le conflit militaire russo-ukrainien serait par exemple en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Cognac. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 31,35% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,94% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Cognac. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Cognac, Emmanuel Macron finissait en première position de l'élection avec 31,36% des voix, devant Marine Le Pen à 21,36%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 19,16% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,81%.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

