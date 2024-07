Résultat des législatives 2024 à Cherves-Richemont (16370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Cherves-Richemont, que vont choisir les électeurs du Front populaire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Cherves-Richemont, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 18,27% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 21,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,7% pour Yannick Jadot, 3% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Cherves-Richemont compte parmi les rares zones où le Rassemblement national n'a pas avancé ces dernières années Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection du Parlement, localement. Alors qu'on a vu environ 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Cherves-Richemont semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - La majorité en tête aux dernières législatives à Cherves-Richemont Le score en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur localement pour ce second tour des élections des députés 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Cherves-Richemont avait vu en revanche le binôme Ensemble ! L'emporter avec 26,60%, alors que le RN sera derrière à 21,02%. Sur la commune de Cherves-Richemont, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au moment du second tour, avec 54,41% contre 45,59% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Quel verdict à Cherves-Richemont pour le RN aux législatives 2024 ? Avec 43,23% des suffrages, Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Cherves-Richemont, dimanche 30 juin pour le 1er round des élections législatives. Sandra Marsaud (Ensemble pour la République) et Carole Ballu (Front populaire) suivaient en recueillant respectivement 27,04% et 18,27% des votants dans la ville. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Barthélemy Martin accumulant cette fois 38,91%, devant Sandra Marsaud avec 27,39% et Carole Ballu avec 20,34%.

19:21 - Législatives 2024 à Cherves-Richemont : un taux de participation inédit ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Comme spécifié dans le précédent post, la participation au premier tour des législatives à Cherves-Richemont était de 67,79%, plus importante de 15 points que celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 2 809 personnes aptes à participer à une élection à Cherves-Richemont avaient effectivement pris part à l'élection (soit 52,26%). Le taux de participation était de 50,87% pour les européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du second tour des législatives 2024 à Cherves-Richemont ? Ce dimanche, lors des législatives à Cherves-Richemont, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à Cherves-Richemont au premier tour des législatives 2024 était de 32,21%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 25,36% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 25,68% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,54% au premier tour. Au deuxième tour, 53,64% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les efforts pour contrer l'extrême-droite seraient notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Cherves-Richemont (16370).

17:29 - Cherves-Richemont : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Cherves-Richemont, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 285 habitants répartis dans 1 200 logements, cette localité présente une densité de 64 habitants par km². Ses 130 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 727 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (82,0%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 32,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 35,9% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 819,80 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Cherves-Richemont, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.