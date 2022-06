Résultat de la législative à Colleville-Montgomery : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,69% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Colleville-Montgomery le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,26% et 1,87% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 24,82% à Colleville-Montgomery pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Colleville-Montgomery ?

Avec 39,29% des votes exprimés, au premier tour à Colleville-Montgomery, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 17,92%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,69% et Yannick Jadot à 6,26%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront probablement la donne lors des législatives à Colleville-Montgomery, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.