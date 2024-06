Résultat des législatives à Cotignac : l'élection 2024 en direct

12:09 - Cotignac : retour sur la participation aux dernières élections législatives

L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 46,11% des personnes aptes à participer à une élection à Cotignac avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 43,6% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,41% au premier tour et seulement 53,12% au second tour. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record.