Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,87% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Cotignac il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,87% et 0,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 21,4% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Cotignac.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Cotignac ?

L'élection présidentielle d'avril, à Cotignac, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 25,2% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 21,55%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,87% et Éric Zemmour à 14,97%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier ce paysage à Cotignac, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.