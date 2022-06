Résultat de la législative à Coufouleux : en direct

19:21 - Que vont décider les supporters de gauche à Coufouleux ?

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Coufouleux. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,23% et 2,55% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 35,21% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Coufouleux.