Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,2% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Coutiches le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,56% et 1,47% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 20,23% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Coutiches.

16:30 - À Coutiches, des sondages aussi convaincants ?

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Coutiches, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 31,93% des suffrages. En seconde position, on trouvait Marine Le Pen à 28,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,2% et Éric Zemmour à 6,25%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche près de 28% des voix dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des derniers jours changeront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives à Coutiches ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombée à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.