En direct

19:05 - 9 points arrachés en 5 ans par le RN à Flines-lez-Raches Alors que tirer de cette masse de données ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Flines-lez-Raches entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Flines-lez-Raches le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Dans le détail, 973 votants de Flines-lez-Raches ont en effet préféré le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a séduit ainsi 42,25% des voix devant Valérie Hayer à 14,03% et Raphaël Glucksmann à 8,9%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Flines-lez-Raches lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Flines-lez-Raches à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 33,26% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,05% et 13,98% des voix. Flines-lez-Raches n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 6,7% des suffrages pour sa part. Rebelotte au 2e tour face à Macron avec une patronne du RN à 50,78% contre 49,22%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux élections législatives à Flines-lez-Raches ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette législative 2024. Le RN se hissait en pôle position à Flines-lez-Raches lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 16ème circonscription du Nord, c'est Matthieu Marchio qui démarrait en pôle position au premier tour avec 32,17%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,98%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,02%.

11:02 - Les enjeux locaux de Flines-lez-Raches : tour d'horizon démographique Dans la ville de Flines-lez-Raches, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,96% et une densité de population de 287 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 118 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,77%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,37%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Flines-lez-Raches mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,41% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Flines-lez-Raches Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Flines-lez-Raches (59148), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,83% au premier tour. Au deuxième tour, 54,05% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Flines-lez-Raches cette année ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,11% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 24,42% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des ménages pourrait en effet renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Flines-lez-Raches.