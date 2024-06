Résultat des législatives à Bouvignies : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les données démographiques de Bouvignies révèlent les tendances électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Bouvignies montrent des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 177 hab par km² et 46,72% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,8% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,87%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,24%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,07%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,02%), témoigne d'une population instruite à Bouvignies, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.