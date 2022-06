Résultat de la législative à Créon : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Créon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Créon. En direct 17:22 - À Créon, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place Lors du premier round des élections législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Créon ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 33,13% des votes. En seconde place, la candidature Rassemblement National reçoit 22,87% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 21,52% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Créon ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3567 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,42% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 22,43% au premier tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 49,1% des personnes aptes à voter à Créon avaient déserté les urnes. 10:30 - Suite et fin des élections législatives 2022 à Créon ce 19 juin ! Les éléments clés de le second tour des législatives 2022 à Créon sont limpides : la ville ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser la part d'inscrits mobilisés.

Résultats des législatives 2022 à Créon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Créon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Pascal Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathilde Feld Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Créon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Créon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Créon Mathilde Feld (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,94% 33,13% Pascal Lavergne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,58% 21,52% Hager Jacquemin Rassemblement National 20,28% 22,87% Bruno Marty Divers gauche 9,72% 9,46% Yves d'Amecourt Divers droite 6,12% 2,87% Bastien Mercier Les Républicains 4,54% 2,70% François-Xavier Marques Reconquête ! 4,13% 3,49% Véronique Silverio Ecologistes 1,59% 1,18% Yunyue Jacquelin Droite souverainiste 1,21% 1,75% Richard Lavin Divers extrême gauche 0,90% 1,01% Participation au scrutin Circonscription Créon Taux de participation 53,54% 50,90% Taux d'abstention 46,46% 49,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,88% Nombre de votants 47 181 1 816

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Créon a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de voix auprès des 3568 habitants de Créon de la 12ème circonscription de la Gironde. L'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de la 12ème circonscription de la Gironde atteint 49% (1 752 non-votants). Dans la localité, Mathilde Feld a engrangé 33% des voix. Hager Jacquemin (Rassemblement National) et Pascal Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec dans l'ordre 23% et 22% des votes. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Créon. Les habitants de 154 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Créon : les enjeux