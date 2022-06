Résultat de la législative à Créon : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat aux législatives de Créon pour le bloc de gauche ? Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Créon, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait cumulé 23,64% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,54% et 2,06% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 30,24% à Créon pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Créon ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indications des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Créon. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle à Créon avec 26,51% des suffrages, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 23,64%, surclassant Emmanuel Macron à 23,05% et Éric Zemmour à 5,57%.

14:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Créon reste la participation À Créon, l'un des critères essentiels des élections législatives sera indiscutablement le taux d'abstention. La guerre en Ukraine et son impact en matière économique et énergétique sont capables d'impacter la participation à Créon (33670). En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 24,42% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,43% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Créon, les chiffres de l'abstention aux législatives 2022 seront un élément déterminant Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Pendant les dernières législatives, 57,26% des personnes en capacité de participer à une élection à Créon avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,03% au tour deux.