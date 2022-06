Résultat de la législative à Crépy-en-Valois : en direct

En direct

17:11 - À Crépy-en-Valois, des sondages tout aussi révélateurs ? Avec 29,47% des suffrages, au 1er round à Crépy-en-Valois, Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 23,17%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 22,26% et Éric Zemmour à 7,09%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront probablement la situation lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble est tombée tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Crépy-en-Valois ? À Crépy-en-Valois, l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ces législatives 2022. Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,05% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 29,03% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Crépy-en-Valois ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins précédents. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 45,35% au premier tour au niveau de Crépy-en-Valois, à comparer avec un taux de participation de 38,8% au second tour.