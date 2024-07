Résultat des législatives 2024 à Chevrières (60710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins du Front populaire à Chevrières ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins glanés au niveau de la France sont encourageants. Le Nouveau Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Chevrières. On trouvait un binôme Rassemblement National en pôle position au premier tour, avec 47,38 % des voix. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Pierre Vatin (Les Républicains) Les Républicains qui l'emportait au second tour.

20:58 - Le Rassemblement national a largement séduit à Chevrières en 2 ans Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà engrangé 20 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc juger possible (certes imprudemment), s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN arrive vainqueur à Chevrières ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Chevrières ? Le score du Rassemblement national sera ainsi le grand sujet à l'échelle locale pour le second tour de ces législatives. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de s'imposer. Le Rassemblement national tirait également son épingle du jeu à Chevrières au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Myriam Lamzoudi en tête au premier tour, avec 27,35% dans la cité. Pierre Vatin (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 57,36%, devant son adversaire Rassemblement National à 42,64%.

20:05 - Déjà 47,38% pour le RN à Chevrières aux élections législatives A en croire les projections des sondeurs établies à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella pourrait gagner moins de 250 sièges au terme du second tour des législatives. Le Front populaire pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient maintenir une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 47,38% des voix, Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) a pris les devants à Chevrières, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du premier round des élections législatives. En 2e place, Pierre Vatin (Les Républicains) obtenait 20,25%. Ensuite, Etienne Diot (Ensemble pour la République) captait 15,5% des votants. Frédéric Pierre Vos était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 42,15%, devant Bertrand Brassens avec 22,03% et Pierre Vatin avec 17,7%.

19:21 - La participation analysée dans le détail à Chevrières Au fil des scrutins électoraux passés, les 2 071 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. À Chevrières, le taux de participation lors du premier round des législatives 2024 était de 71,28%, plus élevé de 15 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 56,89% des personnes en capacité de voter à Chevrières avaient effectivement participé à l'élection, contre un taux de participation de 55,16% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - À Chevrières, la participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 ? À Chevrières, le niveau de participation est à n'en pas douter un critère fort de ces élections législatives. Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Chevrières était de 71,28%. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 477 personnes en âge de voter dans la commune, 77,73% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,31% au deuxième tour, soit 1 159 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,09% au premier tour et 45,94% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Chevrières ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Chevrières ?

17:29 - Démographie et politique à Chevrières, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques de Chevrières montrent des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 18,53% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 25,02% de 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une automobile (87,39%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 730 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,41%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,53%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Chevrières mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,64% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.