19:28 - Quel résultat aux législatives de Creully sur Seulles pour la Nupes ?

Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Creully sur Seulles, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait cumulé 18,43% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,44% et 2,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 24,55% pour le bloc de gauche dans la commune.