Résultat de la législative à Cuise-la-Motte : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cuise-la-Motte sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cuise-la-Motte. En direct 18:39 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé au pied du podium à Cuise-la-Motte il y a une semaine Le potentiel avant ces législatives à Cuise-la-Motte pour la Nupes s'élevait à 25,2% dans la commune. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des législatives au premier tour dans la cité. Son candidat a enregistré 17,02% des suffrages le dimanche 12 juin dans la zone. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la troisième marche. 15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle l'emporter à Cuise-la-Motte ? Dimanche 12 juin pour le premier round, les citoyens de Cuise-la-Motte ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 40,73% des votes. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 18,97% et 17,02% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives à Cuise-la-Motte L'analyse des résultats des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 43,61% des personnes en capacité de participer à une élection à Cuise-la-Motte avaient pris part au scrutin au deuxième tour, ce qui représentait 683 votants sur les 1564 habitants en âge de voter. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 57,36% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour. 10:30 - La deuxième manche des législatives a lieu à Cuise-la-Motte Les éléments clés de cette 2ème manche des législatives à Cuise-la-Motte sont limpides : la métropole n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Le second tour des élections législatives à Cuise-la-Motte aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Myriam Lamzoudi Rassemblement National Pierre Vatin Les Républicains

Carte des votes du premier tour à Cuise-la-Motte

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cuise-la-Motte Myriam Lamzoudi (Ballotage) Rassemblement National 24,44% 18,97% Pierre Vatin (Ballotage) Les Républicains 23,19% 40,73% Luc Blanchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,33% 17,02% Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,05% 16,74% Clary Langlois-Meurinne Reconquête ! 4,90% 2,65% Régine Harray Cohen Ecologistes 3,01% 1,67% Hélène Becherini Divers extrême gauche 1,60% 1,39% Augusto Fernandes Droite souverainiste 1,47% 0,84% Participation au scrutin Circonscription Cuise-la-Motte Taux de participation 47,40% 46,69% Taux d'abstention 52,60% 53,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,41% Nombre de votants 34 755 727

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Cuise-la-Motte est tombé. Dans la 5ème circonscription de l'Oise, les 1557 électeurs de Cuise-la-Motte se sont prononcés pour la candidature Les Républicains. Dans la ville, Pierre Vatin a réuni 41% des voix. Myriam Lamzoudi (Rassemblement National) et Luc Blanchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 19% et 17% des suffrages. Reste à savoir si les électeurs des 69 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Cuise-la-Motte. L'abstention s'élève à 53% des électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 5ème circonscription de l'Oise, ce qui représente 830 non-votants.

Législatives 2022 à Cuise-la-Motte : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 34.4% des voix au premier tour à Cuise-la-Motte, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26.2% et 17.8% des votes. Le choix des habitants de Cuise-la-Motte était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (54.9% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 45.1% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 2 302 habitants de Cuise-la-Motte seront amenés à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.