Résultat de la législative à Davézieux : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée à Davézieux

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Davézieux. Avec 35,45% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Davézieux dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round de l'élection législative. En deuxième position, la candidature Les Républicains recueille 22,27% des votes. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 18,85% des votes.