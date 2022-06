Résultat de la législative à Dax : en direct

17:07 - À Dax, des sondages tout aussi parlants qu'en France ?

La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Dax. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or à Dax, Emmanuel Macron figurait en tête de la dernière élection avec 30,24% des voix, devant Marine Le Pen à 19,93%. Arrivaient ensuite, avec 17,59%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,44%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%.