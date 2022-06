Résultat des législatives à Diémoz - Election 2022 (38790) [PUBLIE]

12/06/22 21:15

Le résultat du premier round de l' élection législative à Diémoz est maintenant publié. C'est le représentant Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les 2227 électeurs de Diémoz de la 8ème circonscription de l'Isère. Cependant, le résultat de la législative dans la 8ème circonscription de l'Isère peut toujours évoluer si les électeurs des 34 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Diémoz. La participation s'élève à 46% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative (soit 1 211 non-votants). Benoit Auguste a recueilli 37% des voix au niveau de la ville. En seconde position, Caroline Abadie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 20% des suffrages. A la troisième place, Quentin Dogon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 18% des suffrages.

L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Diémoz et il y a encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des consultations politiques précédentes, les 2 784 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 61,72% au premier tour dans la commune à Diémoz, à comparer avec un taux d'abstention de 57,85% au dernier round.

À Diémoz, l'un des critères essentiels de ces législatives sera incontestablement le taux de participation. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,96% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 20,06% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Diémoz au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Or au dernier scrutin présidentiel, à Diémoz, Marine Le Pen accostait en pôle position avec 36,59% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,27%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,64% et Éric Zemmour à 10,81%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 13,64% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Diémoz le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,47% et 1,79% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 18,9% à Diémoz pour ce premier tour des législatives.

Les électeurs de Diémoz ( Isère ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat préféreront-ils ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 36,59% des votes au premier tour à Diémoz, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,27% et 13,64% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Diémoz avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 58,62% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 41,38% des voix. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?