Résultat de la législative à Domalain : en direct

12/06/22 17:09

Le scrutin est lancé depuis plusieurs heures à Domalain et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

La participation constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif à Domalain. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid-19 serait de nature à éloigner les citoyens de Domalain des bureaux de vote. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,47% dans la ville. L'abstention était de 21,69% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 072 habitants de Domalain ( Ille-et-Vilaine ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37,4% des voix au premier tour à Domalain. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,7% et 13,5% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Domalain avec 60,6% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 39,4% des suffrages.