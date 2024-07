Résultat des législatives 2024 à Balazé (35500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les supporters du Front populaire à Balazé ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va obligatoirement orienter en partie ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a obtenu 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Balazé, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 18,02% des votes dans la commune. Un chiffre qui n'a pourtant pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (18,64%).

20:58 - L'extrême droite a fortement séduit à Balazé en 2 ans La fraction d'électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin au niveau local pour ces législatives 2024. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Balazé entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Une marche de plus sera certainement dépassée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat des macronistes de nouveau déterminant ce soir Il s'agit maintenant de déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Il y a deux ans dans la commune de Balazé, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 34,20% pour Christine Le Nabour-Cloarec (La République en Marche), Balazé faisant déjà partie de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (61,91% contre 38,09% pour LFI-PS-PC-EELV). Christine Le Nabour-Cloarec remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Christine Le Nabour (Ensemble !) en tête avec 46,79% à Balazé aux législatives Selon les études diffusées depuis le premier tour, l'extrême droite serait susceptible de s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales. Avec 46,79% des voix, Christine Le Nabour (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Balazé, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round de l'élection législative. Françoise Gilois (Rassemblement National) et Gilles Renault (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 33,33% et 18,02% des votants à l'échelle municipale. Même première place concernant le vote de la circonscription, Christine Le Nabour glanant cette fois 42,42%, devant Françoise Gilois avec 29,82% et Gilles Renault avec 25,85%.

19:21 - Participation aux législatives à Balazé : un record par rapport aux européennes ? Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 2 249 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En comparaison avec les élections européennes de début juin, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Balazé s'est accrue, atteignant 69,61%. Durant le scrutin européen de début juin, le taux de participation atteignait effectivement 50,96% des électeurs de Balazé, à comparer avec un taux de participation de 47,65% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives, un élément décisif à Balazé ? À Balazé, l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le niveau de participation. Le pourcentage de votants à Balazé pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 69,61%, dimanche dernier. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 729 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,64% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 76,23% au premier tour, c'est-à-dire 1 318 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,44% au premier tour. Au deuxième tour, 47,32% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les jeunes générations affichent souvent un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Balazé ?

17:29 - Élections législatives à Balazé : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Balazé, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 8,74% d'agriculteurs pour 2 199 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 83 entreprises, Balazé est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,55%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,38% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 48,95% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 610,85 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Balazé manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.