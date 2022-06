Résultat de la législative à Dortan : en direct

19:24 - Pour la gauche, les 13,1% de Mélenchon à Dortan regardés de près

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Dortan comme dans toute la France. Cet électorat représentait 13,1% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Les reports des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,37% et 0,77% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 17,24% pour la coalition de gauche dans la commune.