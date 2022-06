Résultat de la législative à Écouen : en direct

Pour ce 1er tour des élections législatives 2022, la cité d'Écouen bénéficie d'une dérogation de deux heures l'autorisant à fermer ses bureaux de vote à 20 heures contre 18h. Un laps de temps bienvenu pour les votants qui peineraient à se prononcer sur les 11 candidats qui s'affrontent dans la seule et unique circonscription que compte le territoire.

Les habitants d'Écouen ( Val-d'Oise ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un membre de la gauche rassemblée aux législatives ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 30,5% des suffrages au premier tour à Écouen. Le fondateur du parti "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,2% et 20,2% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été refoulé, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 59,3% des votes face à Marine Le Pen (40,7%).