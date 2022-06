Résultat de la législative à Écully : en direct

17:10 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Écully ?

Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Écully dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité a vu son résultat chuter très près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. A l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Écully, Emmanuel Macron atteignait la première position avec 39,68% des voix, devant Éric Zemmour à 14,4%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 14,13% et Marine Le Pen à 11,44%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.