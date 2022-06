Résultat de la législative à Espelette : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Espelette sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Espelette. En direct 18:45 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée en 3e position à Espelette la semaine passée La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 25,54% à Espelette avant le premier tour des élections législatives. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis à un siège de député a pourtant obtenu 16,04% des suffrages il y a sept jours. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes. 15:30 - À Espelette, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Espelette. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 31,44% des voix dimanche 12 juin au soir du premier round de la législative. En seconde place, la candidature Régionaliste obtient 22,25% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 16,04% des voix. 13:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Espelette Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des élections législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,51% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 20,86% au premier tour. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 47,8% des personnes habilitées à participer à une élection à Espelette avaient boudé les urnes. 10:30 - Le verdict des élections législatives à Espelette sera connu ce 19 juin ! Les résultats définitifs des législatives 2022 à Espelette seront normalement annoncés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le verdict devrait poindre dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Espelette - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Espelette aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Tom Dubois--Robin Nouvelle union populaire écologique et sociale Vincent Bru Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Espelette - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Espelette

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Espelette Vincent Bru (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 31,44% Tom Dubois--Robin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,55% 16,04% Peio Dufau Régionaliste 14,55% 22,25% Monique Becker Rassemblement National 9,89% 9,95% Bertrand Soubelet Divers droite 5,86% 3,21% Fabrice Sébastien Bach Les Républicains 4,97% 2,35% Philippe Jouvet Divers centre 4,89% 2,78% Christiane Néel Reconquête ! 4,16% 2,78% Marielle Goitschel Divers 3,19% 4,81% Kévin Briolais Ecologistes 2,76% 2,99% Mathis Tenneson Divers centre 0,96% 0,75% Jacqueline Uhart Divers extrême gauche 0,71% 0,64% Participation au scrutin Circonscription Espelette Taux de participation 50,92% 52,20% Taux d'abstention 49,08% 47,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,53% Nombre de votants 53 722 950

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative à Espelette. Pour le premier round des législatives 2022, les 1820 habitants d'Espelette inscrits dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le résultat définitif de la législative au niveau de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques dépendra de la conduite des électeurs des 24 autres communes qui la composent. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 48%. Vincent Bru a enregistré 31% des suffrages au sein de la ville. Il est suivi par Peio Dufau (Régionaliste) et Tom Dubois--Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 22% et 16% des voix.

Législatives 2022 à Espelette : les enjeux

Les habitants d'Espelette reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président des Français sera-t-il à même d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 26,8% des votes au premier tour à Espelette. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 15,9% et 15,9% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Espelette avec 64,0% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 36,0% des suffrages.